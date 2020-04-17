Dry tonight, but rain showers make a return soon

HAGERSTOWN, Md. (WDVM) — GOOD THURSDAY! TODAY HAS BEEN ANOTHER DRY AND PARTLY CLOUDY DAY, WITH MORE COLD AIR FORECAST FOR THIS EVENING. TEMPERATURES, LIKE LAST NIGHT, WILL DROP QUICKLY IN THE EVENING, PROVIDING FREEZE WARNINGS ONCE AGAIN. INITIALLY, ON FRIDAY, HIGH PRESSURE WILL BE SITUATED JUST OFFSHORE, BEFORE MOVING FURTHER AWAY AND A WEAK DISTURBANCE TO APPROACH THE AREA FROM THE WEST. BY FRIDAY EVENING A WEAK STORM SYSTEM WILL BRING SHOWERS TO THE AREA, THEN ENDING DURING SATURDAY MORNING. SKIES SHOULD TURN PARTLY TO MOSTLY SUNNY BY SATURDAY AFTERNOON, BUT A GUSTY BREEZE FROM THE NORTHWEST WILL ALSO RETURN AND TEMPERATURES WILL STAY IN THE 50S. HIGH-PRESSURE BUILDING IN SATURDAY NIGHT WILL ALLOW LIGHTER WINDS AND MOSTLY CLEAR SKIES, SO FREEZING TEMPERATURES MAY BE AROUND ONCE AGAIN.
ON SUNDAY, WE’LL SEE AN INCREASE IN CLOUDS AS THE DAY PROGRESSES, BUT CONTINUE TO KEEP THINGS DRY UNTIL THE LATE EVENING AND OVERNIGHT HOURS. ANOTHER WEAK STORM WILL BE MAKING ITS WAY INTO THE DEEP SOUTH AND DEPENDING ON HOW FAR NORTH IT TRACKS WILL DICTATE RAIN AMOUNTS ON MONDAY. CURRENTLY, THE THINKING IS THAT WE WE’LL SEE SOME LIGHT RAIN SHOWERS/DRIZZLE, SO RAIN AMOUNTS LOOK TO BE LIGHT. AS THE STORM STRENGTHENS OFFSHORE LATE MONDAY, EXPECT THE WINDS TO PICK UP. TEMPERATURES WILL REMAIN AT OR BELOW NORMAL THROUGH THE LONG TERM PERIOD BUT WILL MODERATE SLIGHTLY OVER THE COURSE OF THE WEEKEND.
TONIGHT: PARTLY CLOUDY AND COLD. LOWS IN THE 30S.
FRIDAY: PARTLY SUNNY WITH LATE DAY/EVENING SHOWERS. HIGHS IN THE MID-50S TO LOWER 60S.
SATURDAY: EARLY SHOWERS THEN PARTLY SUNNY. HIGHS IN THE 50S.
SUNDAY: MOSTLY CLOUDY WITH SHOWERS, MILDER. HIGHS IN THE 60S.
MONDAY: EARLY SHOWERS THEN PARTLY CLOUDY SKIES. HIGHS IN THE UPPER 50S TO LOW 60S.
TUESDAY: VARIABLY CLOUDY WITH SOME EVENING SHOWERS. HIGHS IN THE 60S.
WEDNESDAY: MOSTLY SUNNY. HIGHS AROUND 60 DEGREES.
THURSDAY: MOSTLY CLOUDY WITH RAIN SHOWERS. HIGHS IN THE 60S.
HAVE A GREAT REST OF YOUR DAY!
- METEOROLOGIST SCOTT SUMNER