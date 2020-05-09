Clouds and rain move out overnight, but still staying cold on Saturday

HAGERSTOWN, Md. (WDVM) — GOOD FRIDAY! TODAY ANOTHER STORM AND ITS ASSOCIATED COLD FRONT ARE MOVING THROUGH OUR AREA, INCREASING SHOWER CHANCES THROUGH THE EVENING. GENERALLY, A QUARTER TO A HALF INCH OF RAIN IS EXPECTED, WITH THE HIGHER AMOUNTS OVER THE ALLEGHENY MOUNTAINS. AS COLDER AIR RUSHES IN BEHIND THE FRONT TONIGHT, THERE WILL BE A TRANSITION FROM RAIN TO SNOW SHOWERS IN THE MOUNTAINS WITH MINOR SNOW ACCUMULATIONS POSSIBLE. MUCH COLDER AIR WILL ARRIVE OVERNIGHT AS THE SHOWERS MOVE OUT OF THE AREA. AS A RESULT, THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED A FREEZE WATCH AND WARNING FROM MIDNIGHT TO 10 A.M. SATURDAY. TEMPERATURES ARE EXPECTED TO FALL INTO THE UPPER 20S TO LOWER 30S, WITH MIDDLE TO UPPER 30S ALONG THE I-95 CORRIDOR
THE WEEKEND STARTS OFF COLD AND BREEZY UNDER VARIABLY CLOUDY SKIES. MOST AREAS WILL SEE TEMPERATURES HOLD IN THE 40S TO MIDDLE 50S, WHICH IS APPROXIMATELY SOME 20 TO 25 DEGREES BELOW NORMAL! SATURDAY NIGHT, WINDS WILL RELAX ENOUGH TO BRING ABOUT ANOTHER ROUND OF FROSTY TEMPERATURES UNDER MOSTLY CLEAR SKIES. ONCE AGAIN, SENSITIVE OUTDOOR VEGETATION WILL CERTAINLY BE AT RISK, ESPECIALLY IN THE SHELTERED VALLEYS WHERE IT WILL BE THE COLDEST. SUNDAY WILL START OFF DRY, BUT CLOUDS AND SOME SHOWERS LOOK TO MAKE A RETURN TO THE AREA BEFORE MOVING EAST OF THE BAY SOMETIME ON MONDAY. HIGH PRESSURE WILL THEN BUILD ACROSS THE REGION FOR THE MIDDLE OF NEXT WEEK, WITH CONTINUED CHILLY TEMPERATURES. HIGHS THROUGH THE EXTENDED TIME PERIOD WILL REMAIN IN THE 60S, WITH SOME DAYS STRUGGLING TO REACH 60, WHILE LOWS WILL BE IN THE 40S AND 30S ON THE CALMER NIGHTS.
TONIGHT: SHOWERS EXIT AND FREEZING TEMPS BUILD IN AFTER MIDNIGHT. LOWS IN THE 20S AND 30S.
SATURDAY: VARIABLY CLOUDY, COLD AND BREEZY. HIGHS AROUND 50 DEGREES, WITH WIND GUSTING TO 30 MPH.
MOTHER’S DAY: MAINLY DRY AND PARTLY CLOUDY EARLY. CLOUDS INCREASE WITH LATE SHOWERS. HIGHS IN THE LOW 60S.
MONDAY: PARTLY SUNNY WITH LIGHT, ISOLATED SHOWERS. HIGHS AROUND 60 DEGREES.
TUESDAY: PARTLY CLOUDY. HIGHS AROUND 60 DEGREES.
WEDNESDAY: MOSTLY SUNNY. HIGHS IN THE 60S.
THURSDAY: PARTLY SUNNY WITH AFTERNOON SHOWERS. HIGHS AROUND 70 DEGREES.
FRIDAY: MOSTLY CLOUDY WITH SCATTERED SHOWERS. GETTING WARMER. HIGHS IN THE UPPER 70S.
HAVE A GREAT WEEKEND AND MOTHER’S DAY!
- METEOROLOGIST SCOTT SUMNER