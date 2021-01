CHARLESTON, WV (WOWK) – Mother Nature did not let us down this evening! We have seen rare double rainbows, breathtaking sunsets and even mammatus clouds!

Here’s a slideshow of some of the photos we received this evening. Hopefully it provides a smile to your start of 2021 like it did us!

Amanda Cox – Boone County

Andrew Bailey – Big Chimney

Benjamin Jeffries – Glasgow

Brittni Watson – Boone County

Cara Crawley

Carolyn Hamilton – Elkhorn City

Darlene White – Sissonville

Denise Crossland – Spencer

Forrest Palmer – Dunbar

Gail Pursley – Jackson County, WV

George Bernath – Sissonville

Heather Slone

Jadie Teel – Kanawha County

Jared Pennington – Mason County

Jeff Martin

Kaila Brown – Nitro

Lesley Cunningham – Belle

Mary Mullenax – Grantsville

Melissa Justice – Clay County

Melissa Thompson

Monty Dolly – Calhoun County

Monty Dolly – Calhoun County

Ruth Caldwell – Lincoln County

Sarah Garretson – Tornado

Sherry Cunningham – Charleston

Theresa Bennett – Nallen

Tina Thompson – Cross Lanes

TJ Marcum – Logan County

Tracy Looney – Elkview

Poca, WV

Vicky Adams – Logan County

