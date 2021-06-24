WINCHESTER, Va. (WDVM-25) — MEMORIAL DAY IS A DAY TO REMEMBER AMERICA’S WAR DEAD AND THE SACRIFICES THEY MADE TO KEEP ALL OF US FREE.
BUD RYAN, AN 88-YEAR-OLD KOREAN VETERAN, PUT HIS THOUGHTS DOWN ON PAPER IN A POEM HE WROTE ENTITLED, “A SOLDIER DIED TODAY.”
“I REMEMBER WHEN I WAS A YOUNG GI, THE STORIES I WOULD TELL.”
“SOME ABOUT GUADALCANAL, I WENT THROUGH A LIVING HELL.”
“MY COMRADES REMEMBER TOO WHEN THEY SAT AROUND THE POST. SOME REMEMBERED EXPERIENCES THEY WERE KNOWN TO REPEAT THE MOST.”
“WHEN A COMBAT SOLDIER IS SENT TO A COUNTRY IN CONFLICT, HE WILL DO HIS PART IN LANDS FAR FROM HOME, PROTECTING FREEDOM IN A WAR HE DIDN’T START.”
“I HEAR PEOPLE TALKING ABOUT ME AND PITY THE WAY I LOOK.”
“IF ONLY THEY KNEW MY EXPERIENCES IN LIFE, THEY WOULD WRITE A BOOK.”
“ON IWO JIMA, MANY WOULD FALL WHIILE HOLDING THE LINE THAT DAY.”
“IT’S AS THOUGH I WAS THERE ONLY YESERDAY.’
“THE TRAUMA OF WAR NEVER LEAVES YOU. ONLY A FELLOW VET WILL UNDERSTAND.”
“YOUR MIND FILLED WITH DEMONS OF WAR, RETURNING FROM A WAR-TORN LAND.”
“BEFORE THE WAR IN ENJOYED A WONDERFUL LIFE. I HAD A LOVELY WIFE.”
“MY DYING WON’T BE MOURNED BY MANY AS I THINK ABOUT MY LIFE.”
“ONLY A FEW SEEM TO HONOR OUR HEROES IN A MANNER OF WHICH THEY SHOULD.”
“AS A HOMELESS VET MYSELF, I AM SCORNED BY MY NEIGHBORHOOD.
“YOU KNOW I COULD REALLY CARE LESS ABOUT WHAT IS SAID AS I CONTINUE MY JOURNEY OF STRIFE. I WAS AMONG THE FEW PROTECTING MY COUNTRY’S FREEDOM; OFFERING UP MY LIFE.”
“THE YEARS OF STRIFE HAS TAKEN ITS TOOK NOW THAT I’M GETTING OLD.”
“I FEAR THAT I WILL DIE THIS WINTER SOMEWHERE OUT THERE IN THE BITTER COLD.”
“MY COUNTRY WILL NOT BE MOURNING ME. THE HEADLINES WILL NOT SAY HE WAS A COURAGEOUS HERO. A SOLDIER DIED TODAY.’
IT WAS PAINFUL FOR FORMER PETTY OFFICER FIRST CLASS BUD RYAN TO READ ON CAMERA THE POEM HE WROTE ABOUT THE DAY A SOLDIER DIED FOR THIS MONTH’S EDITION OF “VETERANS VOICES.”
RYAN SAID, “IT BRINGS BACK MANY MEMORIES AND THAT’S WHY I TRY TO THINK OF THINGS TO WRITE THAT PORTRAY THE LIVES OF OTHERS THAT SERVED BEFORE ME.”
BUT BUD DOESN’T MIND SHEDDING A FEW TEARS, BECAUSE, “MY HEART DICTATES WHAT MY MIND DOES WHEN I READ POEMS LIKE “A SOLDIER DIED TODAY,” SAID RYAN.
LEAMON CROSIER RYAN, WHO PREFERS TO BE CALLED ‘BUD< SERVED TWO COMBAT TOURS ABOARD USS ELDORADO, THE COMMAND, AND CONTROL SHIP, DURING THE KOREAN WAR.
WHEN BUD WASN’T AT BATTLE STATIONS BEHIND HIS 20 MILLIMETER ANTI-AIRCRAFT GUN, HE WAS THE SHIP’S BARBER.
AMONG HIS CLIENTS, GENERAL MATTHEW RIDGEWAY, THE COMMANDER OF ALL ALLIED FORCES IN KOREA.
RIDGEWAY DIDN’T LEAVE A TIP, BUT RYAN SAYS THE GENERAL WAS A “REAL GENT.”